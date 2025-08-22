상지대, ‘ICT-AI 기업’ 사회공헌 협약
상지대학교는 어제(21일) 대학에서 정보통신기술(ICT)과 인공지능(AI) 분야 기업들과 '사회공헌 연대 협약'을 맺었습니다.
이 자리엔 원주의료기기산업진흥원과 원주미래산업진흥원, 강원도 내 관련 기업 등이 참석했습니다.
이들은 앞으로 시설과 장비 공유, 산학 연계 생태계 조성 등 첨단산업 기반 조성을 위해 협력합니다.
이현기 기자 goldman@kbs.co.kr
