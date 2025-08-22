영월, 초고령사회 대비 보행 환경 개선

동영상 고정 취소

영월군은 초고령화 사회에 대비해 보행 환경 개선에 나섭니다.



이에 따라, 내년(2026년)부터 해마다 생활 인구가 많은 곳부터 정비에 나섭니다.



주요 개선 사항은 인도와 차도 간 높이 차이 줄이기와 보행로 폭 확장이 추진됩니다.



