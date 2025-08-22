영월, 초고령사회 대비 보행 환경 개선
입력 2025.08.22 (10:48) 수정 2025.08.22 (15:22)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
영월군은 초고령화 사회에 대비해 보행 환경 개선에 나섭니다.
이에 따라, 내년(2026년)부터 해마다 생활 인구가 많은 곳부터 정비에 나섭니다.
주요 개선 사항은 인도와 차도 간 높이 차이 줄이기와 보행로 폭 확장이 추진됩니다.
이에 따라, 내년(2026년)부터 해마다 생활 인구가 많은 곳부터 정비에 나섭니다.
주요 개선 사항은 인도와 차도 간 높이 차이 줄이기와 보행로 폭 확장이 추진됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 영월, 초고령사회 대비 보행 환경 개선
-
- 입력 2025-08-22 10:48:18
- 수정2025-08-22 15:22:03
영월군은 초고령화 사회에 대비해 보행 환경 개선에 나섭니다.
이에 따라, 내년(2026년)부터 해마다 생활 인구가 많은 곳부터 정비에 나섭니다.
주요 개선 사항은 인도와 차도 간 높이 차이 줄이기와 보행로 폭 확장이 추진됩니다.
이에 따라, 내년(2026년)부터 해마다 생활 인구가 많은 곳부터 정비에 나섭니다.
주요 개선 사항은 인도와 차도 간 높이 차이 줄이기와 보행로 폭 확장이 추진됩니다.
-
-
이현기 기자 goldman@kbs.co.kr이현기 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.