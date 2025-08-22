다음 달 전북 시군마다 가을 축제 잇따라
입력 2025.08.22 (11:02) 수정 2025.08.22 (15:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전북의 각 시군마다 가을 축제가 잇따라 열릴 전망입니다.
다음 달 6일 익산 고구마 축제를 시작으로, 무주 반딧불, 장수 한우랑사과랑, 완주 와일드 로컬푸드, 진안 홍삼 축제 등이 이어집니다.
또 10월에는 김제 지평선 축제와 임실 치즈, 군산 시간여행, 정읍 구절초, 전주 비빔밥 축제와 남원 흥부제 등이 열립니다.
전북도는 바가지요금, 안전사고, 일회용품이 없는 이른바 '3무(無) 축제'를 위해 집중 계도하고, 각 시군 대표 축제의 기념 우표도 발행하기로 했습니다.
다음 달 6일 익산 고구마 축제를 시작으로, 무주 반딧불, 장수 한우랑사과랑, 완주 와일드 로컬푸드, 진안 홍삼 축제 등이 이어집니다.
또 10월에는 김제 지평선 축제와 임실 치즈, 군산 시간여행, 정읍 구절초, 전주 비빔밥 축제와 남원 흥부제 등이 열립니다.
전북도는 바가지요금, 안전사고, 일회용품이 없는 이른바 '3무(無) 축제'를 위해 집중 계도하고, 각 시군 대표 축제의 기념 우표도 발행하기로 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 다음 달 전북 시군마다 가을 축제 잇따라
-
- 입력 2025-08-22 11:02:06
- 수정2025-08-22 15:11:35
전북의 각 시군마다 가을 축제가 잇따라 열릴 전망입니다.
다음 달 6일 익산 고구마 축제를 시작으로, 무주 반딧불, 장수 한우랑사과랑, 완주 와일드 로컬푸드, 진안 홍삼 축제 등이 이어집니다.
또 10월에는 김제 지평선 축제와 임실 치즈, 군산 시간여행, 정읍 구절초, 전주 비빔밥 축제와 남원 흥부제 등이 열립니다.
전북도는 바가지요금, 안전사고, 일회용품이 없는 이른바 '3무(無) 축제'를 위해 집중 계도하고, 각 시군 대표 축제의 기념 우표도 발행하기로 했습니다.
다음 달 6일 익산 고구마 축제를 시작으로, 무주 반딧불, 장수 한우랑사과랑, 완주 와일드 로컬푸드, 진안 홍삼 축제 등이 이어집니다.
또 10월에는 김제 지평선 축제와 임실 치즈, 군산 시간여행, 정읍 구절초, 전주 비빔밥 축제와 남원 흥부제 등이 열립니다.
전북도는 바가지요금, 안전사고, 일회용품이 없는 이른바 '3무(無) 축제'를 위해 집중 계도하고, 각 시군 대표 축제의 기념 우표도 발행하기로 했습니다.
-
-
오중호 기자 ozoz@kbs.co.kr오중호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.