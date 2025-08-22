다음 달 전북 시군마다 가을 축제 잇따라

동영상 고정 취소

전북의 각 시군마다 가을 축제가 잇따라 열릴 전망입니다.



다음 달 6일 익산 고구마 축제를 시작으로, 무주 반딧불, 장수 한우랑사과랑, 완주 와일드 로컬푸드, 진안 홍삼 축제 등이 이어집니다.



또 10월에는 김제 지평선 축제와 임실 치즈, 군산 시간여행, 정읍 구절초, 전주 비빔밥 축제와 남원 흥부제 등이 열립니다.



전북도는 바가지요금, 안전사고, 일회용품이 없는 이른바 '3무(無) 축제'를 위해 집중 계도하고, 각 시군 대표 축제의 기념 우표도 발행하기로 했습니다.



