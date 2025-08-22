익산시, 29일 중앙동 치맥 축제 개막

동영상 고정 취소

익산시는 오는 29일부터 이틀간 익산역 부근 문화예술의 거리에서 '2025 중앙동 치맥 페스티벌'을 엽니다.



지역의 대표 닭고기 업체와 향토 맥주 가맹점 등이 총출동해 중앙동 치킨로드를 중심으로 먹거리 점포와 이동식 야시장을 엽니다.



전자음악 파티 등 화려한 축하 공연과 무대 경품 행사를 진행하고, 익산시 지역화폐 '다이로움'으로 결제하면 10%를 추가 지급합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!