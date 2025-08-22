군산시, 목요일 여권 야간 창구 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

군산시가 해외 여행 증가에 따라, 매주 목요일에 '여권 민원 야간 창구'를 운영합니다.



평일 근무시간 방문이 어려운 직장인 등은 시청 1층 열린민원과에서 목요일 저녁 6시부터 9시까지 여권을 신청할 수 있습니다.



방문할 때는 기존 여권과 신분증, 여권용 사진 등을 준비해야 합니다.



