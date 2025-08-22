화순 도로 옹벽 설치 중 작업자 추락해 사망

동영상 고정 취소

어제(21일) 오후 1시 30분쯤 화순군 도곡면의 한 지방도로 옹벽 설치 공사 현장에서 60대 작업자 한 명이 3m 높이의 작업대에서 작업하다가 추락해 숨졌습니다.



경찰과 노동당국은 포크레인을 이용해 패널 작업 중 사고가 난 것으로 보고 작업자들을 상대로 안전 수칙을 지켰는지 여부를 조사하고 있습니다.



