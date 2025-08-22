‘화순 폐광지역 경제진흥 개발사업’ 예타 통과

동영상 고정 취소

화순군이 추진하는 '폐광지역경제진흥개발사업'이 기획재정부 예비타당성 조사를 최종 통과했습니다.



화순군은 이에 따라 국비 700억 원을 지원받아 폐광지역에 스마트팜 단지와 의료, 식품 등 농공단지를 조성할 예정입니다.



화순광업소는 1970년대와 80년대 대한민국 고도성장을 이끌며 화순 지역경제의 중추적인 역할을 해왔지만 정부의 에너지 정책 전환 등에 따라 2023년 6월 문을 닫았습니다.



