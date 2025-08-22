930뉴스(광주)

‘2025 광주 에이스 페어’ 28일부터 DJ센터 개막

입력 2025.08.22 (11:10) 수정 2025.08.22 (15:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“광주, 복합재난 직면…대응 체계 개선해야”

“광주, 복합재난 직면…대응 체계 개선해야”
무등산수박 공동직판장 새단장…첫 출하

무등산수박 공동직판장 새단장…첫 출하

다음
2025 광주 에이스 페어가 28일부터 31일까지 김대중컨벤션센터에서 개최됩니다.

광주 에이스 페어는 국내 최대 콘텐츠 전문 전시회로, 올해는 '패러다임을 넘어, 광주로의 초대'를 주제로 국내외 4백개 기업이 참가합니다.

또 전시, 비즈니스 상담과 함께 확장 현실 신기술 체험 등 다양한 신규 프로그램도 선보입니다.

이번 행사에서는 지난 20년간 광주 콘텐츠 산업의 성장을 한눈에 볼 수 있는 20주년 기념 주제관도 운영됩니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘2025 광주 에이스 페어’ 28일부터 DJ센터 개막
    • 입력 2025-08-22 11:10:22
    • 수정2025-08-22 15:36:36
    930뉴스(광주)
2025 광주 에이스 페어가 28일부터 31일까지 김대중컨벤션센터에서 개최됩니다.

광주 에이스 페어는 국내 최대 콘텐츠 전문 전시회로, 올해는 '패러다임을 넘어, 광주로의 초대'를 주제로 국내외 4백개 기업이 참가합니다.

또 전시, 비즈니스 상담과 함께 확장 현실 신기술 체험 등 다양한 신규 프로그램도 선보입니다.

이번 행사에서는 지난 20년간 광주 콘텐츠 산업의 성장을 한눈에 볼 수 있는 20주년 기념 주제관도 운영됩니다.
김호
김호 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 위성락 “경주 APEC서 트럼프-시진핑 회동 <br>가능성 열려 있어”

[속보] 위성락 “경주 APEC서 트럼프-시진핑 회동 가능성 열려 있어”
이 대통령, 중국에 특사단 파견…미·일 순방 기간 중 친서 전달

이 대통령, 중국에 특사단 파견…미·일 순방 기간 중 친서 전달
한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침
‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진<br>…정부 “AI 초혁신”

‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.