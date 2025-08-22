‘2025 광주 에이스 페어’ 28일부터 DJ센터 개막
입력 2025.08.22 (11:10) 수정 2025.08.22 (15:36)
2025 광주 에이스 페어가 28일부터 31일까지 김대중컨벤션센터에서 개최됩니다.
광주 에이스 페어는 국내 최대 콘텐츠 전문 전시회로, 올해는 '패러다임을 넘어, 광주로의 초대'를 주제로 국내외 4백개 기업이 참가합니다.
또 전시, 비즈니스 상담과 함께 확장 현실 신기술 체험 등 다양한 신규 프로그램도 선보입니다.
이번 행사에서는 지난 20년간 광주 콘텐츠 산업의 성장을 한눈에 볼 수 있는 20주년 기념 주제관도 운영됩니다.
김호 기자 kh@kbs.co.kr김호 기자의 기사 모음
