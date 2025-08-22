‘2025 광주 에이스 페어’ 28일부터 DJ센터 개막

동영상 고정 취소

2025 광주 에이스 페어가 28일부터 31일까지 김대중컨벤션센터에서 개최됩니다.



광주 에이스 페어는 국내 최대 콘텐츠 전문 전시회로, 올해는 '패러다임을 넘어, 광주로의 초대'를 주제로 국내외 4백개 기업이 참가합니다.



또 전시, 비즈니스 상담과 함께 확장 현실 신기술 체험 등 다양한 신규 프로그램도 선보입니다.



이번 행사에서는 지난 20년간 광주 콘텐츠 산업의 성장을 한눈에 볼 수 있는 20주년 기념 주제관도 운영됩니다.



