무등산수박 공동직판장 새단장…첫 출하
입력 2025.08.22 (11:10) 수정 2025.08.22 (15:36)
광주 무등산수박 공동직판장이 새단장을 마치고 문을 열었습니다.
북구 금곡동에 위치한 무등산수박 공동직판장은 농가와 소비자를 직접 연결하는 판매장으로, 광주시와 북구가 지원한 1억 5천만 원으로 노후시설을 전면 개보수했습니다.
광주 무등산수박 공동직판장이 새단장을 마치고 문을 열었습니다.
김호 기자 kh@kbs.co.kr김호 기자의 기사 모음
