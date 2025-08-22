무등산수박 공동직판장 새단장…첫 출하

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

광주 무등산수박 공동직판장이 새단장을 마치고 문을 열었습니다.



북구 금곡동에 위치한 무등산수박 공동직판장은 농가와 소비자를 직접 연결하는 판매장으로, 광주시와 북구가 지원한 1억 5천만 원으로 노후시설을 전면 개보수했습니다.



