대구·경북 전문대 20곳, 수시모집 2만 4천여 명

입력 2025.08.22 (11:13) 수정 2025.08.22 (15:21)

대구·경북 지역 전문대들이 올해 수시 모집으로 2만 4천여 명을 선발합니다.

한국전문대학교육협의회가 공개한 수시모집 요강을 보면, 대구는 7개 전문대가 만 3천9백여 명, 경북은 13개 전문대가 만 9백여 명을 1, 2차 수시모집으로 뽑습니다.

모집 인원은 수업 연한으로는 2년제 과정이, 전공별로는 간호·보건 분야가 가장 많습니다.

  • 대구·경북 전문대 20곳, 수시모집 2만 4천여 명
이종영
이종영 기자

