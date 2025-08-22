‘지자체가 한류 산업 추진’ 개정안 발의

동영상 고정 취소

지방자치단체가 각자 특성과 역량에 맞게 한류 산업을 추진하게 지원하는 한류산업진흥기본법 개정안이 발의됐습니다.



국민의힘 김승수 의원이 대표 발의한 개정안은 지자체가 한류 산업 진흥 거점기관을 운영하고 관련 일자리를 창출할 수 있도록 법적 기반을 마련한 것이 골자입니다.



김 의원은 대구의 경우 지역의 패션과 섬유, 뷰티 산업을 기반으로 K-뷰티·패션 콘텐츠 사업을 추진할 수 있을 거라고 전망했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!