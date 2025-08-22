대구스타트업어워즈 수상 후보자 모집

동영상 고정 취소

대구시와 대구창조경제혁신센터는 다음 달 16일까지 '제9회 대구스타트업어워즈' 후보자를 모집합니다.



대구스타트업어워즈는 지역 경제 발전에 기여한 스타트업과 창업생태계 활성화에 힘쓴 창업지원 유공자를 발굴해 매년 수여하며, 현재까지 32개 스타트업과 16명의 유공자가 선정됐습니다.



올해는 대구시장 표창 외에도 분야별 기관장상이 신설됐으며, 신청은 대구창업허브 홈페이지에서 하면 됩니다.



