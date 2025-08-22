대구시, 규제혁신 우수 아이디어 15건 선정

동영상 고정 취소

대구시가 규제혁신 아이디어 공모전을 벌여 15건의 우수 제안을 선정했습니다.



최우수 제안으로는 임신 사전 건강관리 지원사업 절차 개선이, 우수 제안으로는 청소년 모바일 신분증 제도 도입이 뽑혔습니다.



대구시는 선정된 과제를 토대로 제도를 개선하고 중앙부처에 법령 개정 등을 건의할 계획입니다.



