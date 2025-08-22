경상남도, ‘지역 주도형 AI 대전환’ 공모 전략 마련
입력 2025.08.22 (11:22)
경상남도가 정부의 '지역 주도형 AI 대전환' 공모 사업에 대비해, 전문가와 기업, 대학이 참여하는 실무단을 구성하고 대응 전략을 마련합니다.
'지역 주도형 AI 대전환' 공모 사업은 지역 중소기업의 빠른 AI 전환을 위해 광역자치단체를 대상으로 추진하는 사업으로, 오는 10월 대상자로 최종 선정되면 2년 동안 국비 140억 원이 지원됩니다.
