합천군의회, ‘문화예술회관 건립 사업안’ 부결

합천군의회가 합천 문화예술회관 건립안을 부결했습니다.



군의회는 당초 310억 원이던 사업비가 182억 원이나 늘었고, 영상테마파크 호텔 소송 일부 패소, 집중호우 피해 복구 등을 부결 이유로 들었습니다.



