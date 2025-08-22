거창군, 남하면 ‘첫 신생아’ 가정에 선물

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

거창군이 남하면의 올해 첫 신생아 출산 가정에 축하 선물을 전달했습니다.



거창군은 결혼축하금 6백만 원과 출산축하금 5백만 원, 양육 지원금 월 30만 원 등 출산·양육 정책을 지원하고 있습니다.



