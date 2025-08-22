두산에너빌, 베트남 법인 매각…“SMR·가스터빈 투자”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

두산에너빌리티가 베트남 현지법인 두산비나를 HD한국조선해양에 2천9백억 원을 받고 매각하기로 했습니다.



두산에너빌리티는 이번 매각 대금을 소형모듈원전, SMR과 가스터빈의 설비 확충에 투입할 계획이며, 매각과 별개로 베트남 사업은 계속 추진할 것이라고 설명했습니다.



