동아대 원자 과학 연구 대학…최대 250억 원 지원

동아대학교가 교육부와 한국연구재단의 '대학기초연구소 사업' 원자과학 분야 신규 지원 대학으로 예비 지정됐습니다.



이에 따라 동아대는 앞으로 최대 5년 간 매년 평균 50억 원 규모의 재정 지원을 받으며 해당 분야 연구를 집중적으로 수행합니다.



앞서 부산에서는 부산대와 국립부경대학교가 지구·해양·대기과학 분야 연구로 선정된 바 있습니다.



