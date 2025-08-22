고등어·갈치 등 대중성 어종 가격 급등

동영상 고정 취소

고등어와 갈치, 조기 등 대중성 어종의 가격이 지난해보다 크게 올랐습니다.



한국해양수산개발원 자료를 보면 지난달 기준 고등어 한 마리의 소비자 가격은 4천380원으로 지난해 같은 달보다 28% 올랐습니다.



또 갈치 한 마리 6천383원으로 지난해보다 16.5%, 참조기는 30% 올랐습니다.



해양수산부는 수산물 가격 안정을 위해 비축 수산물 천백 톤을 추가로 방출하고 수입산 고등어 만 톤에 할당관세를 부과하는 등 공급을 확대하고 있습니다.



