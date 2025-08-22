930뉴스(부산)

부산진해경제구역 산업단지 안내 지도 배포

입력 2025.08.22 (11:41) 수정 2025.08.22 (15:25)

부산진해경제자유구역청이 산업단지 입주기업 정보를 시각적으로 제공하기 위해 산업단지 안내 지도를 제작해 배포합니다.

안내 지도에는 미음·생곡지구 등 자유구역 내 모든 산업단지와 부산신항북측 배후부지 등 주요 배후부지와 개별 입지가 포함됐습니다.

또 산업단지별로 혼재된 관리기관과 행정구역 정보, 최신 입주기업 현황이 담겼습니다.

지도는 경제자유구역 누리집을 통해 누구나 열람할 수 있게 제공됩니다.

부산진해경제자유구역청이 산업단지 입주기업 정보를 시각적으로 제공하기 위해 산업단지 안내 지도를 제작해 배포합니다.

안내 지도에는 미음·생곡지구 등 자유구역 내 모든 산업단지와 부산신항북측 배후부지 등 주요 배후부지와 개별 입지가 포함됐습니다.

또 산업단지별로 혼재된 관리기관과 행정구역 정보, 최신 입주기업 현황이 담겼습니다.

지도는 경제자유구역 누리집을 통해 누구나 열람할 수 있게 제공됩니다.
