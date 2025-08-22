부산진해경제구역 산업단지 안내 지도 배포
입력 2025.08.22 (11:41) 수정 2025.08.22 (15:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산진해경제자유구역청이 산업단지 입주기업 정보를 시각적으로 제공하기 위해 산업단지 안내 지도를 제작해 배포합니다.
안내 지도에는 미음·생곡지구 등 자유구역 내 모든 산업단지와 부산신항북측 배후부지 등 주요 배후부지와 개별 입지가 포함됐습니다.
또 산업단지별로 혼재된 관리기관과 행정구역 정보, 최신 입주기업 현황이 담겼습니다.
지도는 경제자유구역 누리집을 통해 누구나 열람할 수 있게 제공됩니다.
안내 지도에는 미음·생곡지구 등 자유구역 내 모든 산업단지와 부산신항북측 배후부지 등 주요 배후부지와 개별 입지가 포함됐습니다.
또 산업단지별로 혼재된 관리기관과 행정구역 정보, 최신 입주기업 현황이 담겼습니다.
지도는 경제자유구역 누리집을 통해 누구나 열람할 수 있게 제공됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산진해경제구역 산업단지 안내 지도 배포
-
- 입력 2025-08-22 11:41:16
- 수정2025-08-22 15:25:36
부산진해경제자유구역청이 산업단지 입주기업 정보를 시각적으로 제공하기 위해 산업단지 안내 지도를 제작해 배포합니다.
안내 지도에는 미음·생곡지구 등 자유구역 내 모든 산업단지와 부산신항북측 배후부지 등 주요 배후부지와 개별 입지가 포함됐습니다.
또 산업단지별로 혼재된 관리기관과 행정구역 정보, 최신 입주기업 현황이 담겼습니다.
지도는 경제자유구역 누리집을 통해 누구나 열람할 수 있게 제공됩니다.
안내 지도에는 미음·생곡지구 등 자유구역 내 모든 산업단지와 부산신항북측 배후부지 등 주요 배후부지와 개별 입지가 포함됐습니다.
또 산업단지별로 혼재된 관리기관과 행정구역 정보, 최신 입주기업 현황이 담겼습니다.
지도는 경제자유구역 누리집을 통해 누구나 열람할 수 있게 제공됩니다.
-
-
이이슬 기자 eslee31@kbs.co.kr이이슬 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.