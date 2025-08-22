930뉴스(부산)

부산경제진흥원, 기업애로 전문가 자문 지원

입력 2025.08.22 (11:40) 수정 2025.08.22 (15:25)

부산경제진흥원이 기업애로 전문가 자문 지원 사업을 시행합니다.

이에 따라 부산에 본사를 둔 중소기업 15곳을 모집해 노무와 세무, 특허 등 11개 분야 전문가의 일대일 무료 자문을 지원합니다.

경제진흥원은 사업 신청이 해마다 조기 마감되는 등 기업들의 호응이 좋아 한해 30곳 지원하던 것을 내년부터 50개 기업으로 확대하는 방안을 검토중이라고 밝혔습니다.

이이슬
