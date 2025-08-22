부산경제진흥원, 기업애로 전문가 자문 지원

동영상 고정 취소

부산경제진흥원이 기업애로 전문가 자문 지원 사업을 시행합니다.



이에 따라 부산에 본사를 둔 중소기업 15곳을 모집해 노무와 세무, 특허 등 11개 분야 전문가의 일대일 무료 자문을 지원합니다.



경제진흥원은 사업 신청이 해마다 조기 마감되는 등 기업들의 호응이 좋아 한해 30곳 지원하던 것을 내년부터 50개 기업으로 확대하는 방안을 검토중이라고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!