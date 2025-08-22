뉴스 12

[기후는 말한다] 남극 바다 얼음 감소…"해안 도시 침수할 수도"

입력 2025.08.22 (12:24) 수정 2025.08.22 (12:26)

기후환경뉴스 '기후는 말한다'입니다.

남극의 환경이 급격히 변화하면서 세계 기후가 돌이킬 수 없는 지점에 도달할 수 있다는 분석이 나왔습니다.

기후학자들은 지난 20일, 국제 저명 학술지인 '네이처'를 통해 최근 10년 동안 남극의 바다 얼음이 급격히 감소하면서, 북극보다 더 빠르게 온난화가 진행되고 있다고 밝혔습니다.

이 추세가 이어질 경우 해수면이 최소 3m 상승해 세계 해안 도시들이 침수될 수 있다며, 온실가스 배출 억제만이 유일한 방안이라고 경고했습니다.

