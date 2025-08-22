[기후는 말한다] 폭염·폭우에 버틴다…고랭지 배추 신품종 개발

동영상 고정 취소

여름철 고랭지 배추 재배가 갈수록 어려워지면서 농촌진흥청과 강원도농업기술원이 대책 마련에 나섰습니다.



두 기관은 길어지는 폭염과 폭우 등 이상기후에 버틸 수 있고 병해충에도 강한 신품종 개발에 힘을 모으기로 했습니다.



아울러 배추 20여 종을 대상으로 속이 알차게 차는지, 병에 잘 안 걸리는지 등을 면밀히 비교해 유망 품종을 선발할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!