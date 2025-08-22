뉴스 12

[뉴스12 헤드라인]

입력 2025.08.22 (12:28)

[오후날씨 꿀팁] 서울에도 폭염경보…주말, 폭염 계속

[오후날씨 꿀팁] 서울에도 폭염경보…주말, 폭염 계속
EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

한덕수 3차 소환…양평군청 등 압수수색

내란 특검이 한덕수 전 총리를 오늘 세 번째로 소환해 '계엄 국무회의 소집 과정'과 '계엄 해제 방해 의혹'을 집중 조사하고 있습니다. 김건희 특검은 '양평 고속도로 특혜 의혹'과 관련해 양평군청 등 10여 곳에 대한 압수수색에 나섰고, 오후엔 어젯밤 구속된 건진법사를 소환해 조사할 예정입니다.

‘방송 3법’ 모두 통과…국민의힘, 오늘 대표 선출

EBS의 지배구조를 바꾸는 한국교육방송공사법 개정안이 여권 주도로 국회 본회의를 통과하며, 이른바 '방송 3법'이 모두 국회 문턱을 넘었습니다. 국민의힘은 오늘 오후 전당대회를 열고 당 대표 등 차기 지도부를 선출하는데, 오늘 과반 득표자가 나오지 않으면 26일 결선 투표를 실시합니다.

‘역대 최대’ R&D 예산 35.3조…“AI 산업 육성”

이재명 대통령이 첨단기술산업 육성에 사활을 걸겠다며, 내년도 연구·개발 예산에 역대 최대 규모인 35조 3천억 원을 투입하겠다고 밝혔습니다. 특히 인공지능 분야는 향후 2, 3년이 '골든타임'이라며, 우수 인재 확보의 중요성을 강조했습니다.

‘오피스텔서 여성 살해’ 30대 남성 체포

경기도 용인의 오피스텔에서 30대 여성을 살해한 뒤 달아난 30대 남성이 범행 하루 만에 강원도 홍천의 야산에서 붙잡혔습니다. 경찰은 피해 여성이 지난 5월 이 남성을 성범죄 혐의로 신고했던 사실을 확인하고, 계획범죄 여부를 집중 조사할 방침입니다.

