EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

국회에서는 한국교육방송공사의 지배구조를 바꾸는 EBS법 개정안이 여권 주도로 본회의를 통과했습니다.



민주당은 노란봉투법과 상법 개정안도 차례로 처리에 나설 방침인데, 국민의힘은 '경제 내란법'이라고 반발하며 추가 논의를 요구했습니다.



원동희기자입니다.



[리포트]



["가결되었음을 선포합니다."]



'방송3법' 중 마지막 법안인 한국교육방송공사법 개정안이 국회 문턱을 넘었습니다.



EBS의 이사 수를 확대하고 이사 추천 주체를 다양화하는 내용입니다.



[이정헌/더불어민주당 의원 : "교육방송공사의 가치와 목적을 잘 구현해 낼 수 있는 사람들을 제대로 선별하자라고 하는 차원에서 9명이던 이사를 13명으로."]



어제부터 무제한 토론, 필리버스터에 나섰던 국민의힘은 반발하며 표결에 불참했습니다.



[최형두/국민의힘 의원 : "강력한 노조 세력이 있는 공영방송 내부에 이제 그 세력이 공영방송 이사회를 장악하게…."]



이로써 앞서 가결된 방송법, 방송문화진흥회법에 이어 민주당이 주도해온 방송3법 모두 국회 본회의를 통과했습니다.



민주당은 노조법 개정안, 이른바 '노란봉투법'과, 집중투표제 의무화 내용의 더 센 상법 개정안도 차례로 본회의에 올려 처리한다는 방침입니다.



국민의힘은 두 법안을 투자와 성장을 저해할 '경제 내란법'이라고 비판하며, 수정안 논의를 요구했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : "이런 법을 일방적으로 강행 처리하려고 하는 더불어민주당은 경제 내란 세력이라 해야 되지 않겠습니까?"]



민주당은 오히려 검찰청 폐지와 가짜뉴스 징벌적 손해배상제도 도입 등 개혁 입법을 9월 정기국회에서 이어가겠다고 강조했습니다.



[김병기/더불어민주당 원내대표 : "검찰 개혁의 로드맵은 이미 시작되었고 반드시 완수합니다. 민주당은 정기국회에서 이 모든 개혁을 완수합니다."]



7명의 사상자를 낸 무궁화호 열차 사고와 관련해 민주당은 잇따른 산재에 거듭 사과했고 국민의힘은 정부의 후속 대책 마련을 촉구했습니다.



KBS 뉴스 원동희입니다.



영상편집:김선영



