중국, 목소리 복제해 광고에 악용…올림픽 스타도 당했다

[앵커]



요즘 중국 SNS를 보다 보면 유명인의 목소리로 상품을 홍보하거나 라이브 방송을 진행하는 장면을 종종 목격할 수 있는데요.



AI 기술로 복제된 가짜인 경우가 적지 않다고 합니다.



[리포트]



올림픽 메달리스트 췐홍찬이 고향 부모님을 돕는 중이라며 토종 달걀을 판매하는 이 영상!



수만 건의 주문을 유도했습니다.



하지만 췐홍찬은 해당 광고를 한 적이 없다고 공식 발표했습니다.



유명 배우 목소리가 무단 복제돼 24시간 라이브 방송에 사용되기도 합니다.



[판지밍/사이버 보안 전문가 : "유명인의 목소리는 팬들의 유입을 유도해 가입자 수가 빠르게 늘어나죠. 그런 다음 라이브 방송을 통해 물건을 판매합니다."]



목소리가 생명인 성우들도 피해를 보고 있습니다.



10여 년 경력의 성우 우양 씨는 최근 본인이 참여하지 않은 음식 광고에서 자신의 목소리를 들었습니다.



확인 결과 AI로 무단 복제된 목소리였습니다.



AI로 만든 목소리에 영상까지 더해지면 사기에 악용될 가능성이 있어 우려가 더욱 커지고 있는데요.



법률 전문가는 목소리도 초상권과 동일한 법적 보호 대상이라며 당사자 동의 없는 목소리 복제는 명백한 권리 침해 행위라고 강조했습니다.



