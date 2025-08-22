원전 ‘굴욕 수주’ 논란…한미 원전 협력으로 반전? [뉴스in뉴스]

동영상 고정 취소

[앵커]



26조 원에 원전 2기를 지어주기로 한 체코 원전 수주.



한국 원전의 첫 유럽 진출이어서 쾌거로 알려졌는데, 사실은 '굴욕 수주' 였다는 논란이 불거졌죠.



정치권에선 전 정부 책임론으로까지 번지며 여야가 공방이 벌였고, 이와 별개로 한미 정상회담을 계기로 한미 원전 협력을 강화하면 우리에게 기회가 될 수 있다는 기대감도 커지고 있습니다.



경제산업부 정재우 기자와 자세히 살펴보겠습니다.



정 기자, 우선 굴욕 수주 논란부터 설명해 주시죠.



[기자]



미국 원전 설계 전문기업 웨스팅하우스와 체코 원전을 수주했던 우리 한수원이 맺은 이면 합의를 두고 나오는 얘긴데요.



지난해 7월, 한수원이 체코 원전 우선협상자로 선정됐을 때, 경쟁 상대였던 미국 웨스팅하우스는 한수원이 원천 기술을 도용했다며 소송을 냈습니다.



웨스팅하우스는 원전 기술 특허를 많이 보유하고 있어 우리가 원전 수출을 시도할 때마다 늘 발목을 잡아 왔는데요.



소송 6개월 만에 한수원과 웨스팅하우스가 분쟁을 끝내고 전격 합의 하면서 체코 원전 수주 길이 열렸습니다.



[앵커]



근데 그 합의 내용이 '굴욕'으로 보일 정도로 불평등하고, 문제가 있다는 주장이 나온 거죠?



[기자]



네, 당시 알려지지 않았던 합의 내용이 이번에 드러났는데요.



우선 원전 한 기를 수출할 때마다, 물품·용역 구매와 기술 사용료로 최소 1조 원을 웨스팅하우스에 주고, 차세대 원전인 소형모듈원전, SMR을 독자 개발해 수출할 때도 웨스팅하우스의 기술이 적용되지 않았는지 검증을 거치기로 한 거로 알려졌습니다.



게다가 이게 50년짜리 장기 계약이라는 것도 문젭니다.



계약을 체결한 한수원은 공정하다고 볼 순 없지만, 이를 감내하고도 이익을 남길 만하다고 생각했다는 입장입니다.



실제로 과거 우리 첫 원전 수출이었던 사우디아라비아 바라카 원전 수주 당시 웨스팅하우스에 기술료 등으로 줬던 돈보단 적은 수준이기도 한데요.



제일 큰 문제는 향후 북미와 유럽 시장을 포기하기로 합의했다는 부분입니다.



북미와 유럽 일본, 영국, 우크라이나 시장은 웨스팅하우스가 맡고, 한수원은 중동, 동남아시아, 아프리카 일부 국가에서만 신규 원전 수주 활동을 하기로 합의했다는 겁니다.



[앵커]



실제로 수년간 원전 수주를 위해 힘쓰던 폴란드에서도 수주를 포기한 거로 확인됐죠?



[기자]



네, 한수원은 합의를 전후로 지난해 말부터 스웨덴, 슬로베니아, 네덜란드 등에서 원전 수출을 줄줄이 포기했습니다.



이때 이미 이번에 알려진 것처럼 유럽에서 손 떼기로 한수원과 웨스팅하우스가 이면 합의한 거 아니냐는 얘기도 나왔었는데요.



최근엔 수년 전부터 수출을 준비했던 폴란드에서도 수출을 포기하고 철수한 상태라고 한수원은 밝혔습니다.



다만 이건 한수원과 웨스팅하우스 간 합의여서 우리 민간 기업들까지 큰 타격을 입는다고 보긴 어렵습니다.



실제로 원자로 등 핵심 설비를 만드는 두산에너빌리티 같은 우리 민간 업계는 달라질 게 없다는 입장입니다.



[앵커]



공들였던 폴란드 철수도 그렇고 한수원 입장에선 왜 이렇게 불리한 합의를 했냐 아쉽다는 얘기 나올 수 있는데, 굴욕 수주 논란이 정치권으로까지 불똥이 튀었다고요?



[기자]



체코 원전 수주는 윤석열 전 대통령이 공들였던 사업이고요.



이 때문에 민주당에선 한수원이 계약을 서두르다 "노예 계약"을 했다는 비판이 나오고 있습니다.



윤석열 정부가 홍보용 치적에 매달려 밀실에서 협정을 강행했다며, 청문회와 국정조사 등 국회 차원의 진상 조사가 필요하다고까지 주장하고 있습니다.



국민의힘에선 이 같은 비판을 '전임 정부 망신 주기'라고 맞받았습니다.



정부·여당의 공세가 정치적 선동이라는 비판인데, 여야 의원들의 각각 말 들어보시죠.



[김정호/더불어민주당 의원 : "한국 원전 산업의 미래 가능성마저도 송두리째 미국 웨스팅하우스의 종속을 자임한, 자초한 그런 불평등한 내용의 독소조항입니다."]



[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "(이재명 대통령이 임명한) 산업통상자원부 장관도 정상적으로 이루어진 계약이라고 밝혔습니다. 마이너스보다 플러스가 훨씬 더 큰 계약이 될 것으로 전망이 됩니다."]



국민의힘은 이번 웨스팅하우스와의 합의가 미국 시장 교두보를 마련하는 윈-윈 협상이라고도 주장하고 있습니다.



[앵커]



한미 간에 실제 원전 협력 가능성이 제기되기도 합니다.



왜 이런 관측이 나오는 걸까요?



[기자]



우선 미국이 트럼프 대통령이 원전에 관심이 많습니다.



2050년까지 미국 원전 설비 용량을 4배 늘리겠다고 공언한 바 있습니다.



계획대로라면 원전 약 3백 기를 추가 건설해야 하는 엄청난 규몹니다.



근데 문제는 미국이 원전 사고로 지난 1979년 이후 신규 원전 건설을 사실상 중단했다는 거고요.



이 때문에 미국 내 공급망이 붕괴돼 있는 만큼 우리 업계엔 기회가 될 수 있다는 거죠.



웨스팅하우스가 중심이 돼 미국에 원전을 만들 때 실제로 시공 등은 우리 원전 업체들이 해주면서 미국 시장에 진출할 수 있다는 구상입니다.



앞서 한수원 황주호 사장도 '불공정 합의'에 대한 비판이 나오자 웨스팅하우스가 공급망이 없어 우리처럼 공급망을 가진 쪽으로 와서 의뢰할 수밖에 없는 구조라고 설명하기도 했습니다.



[앵커]



한미 정상회담이 당장 다음 주 열리는데, 한미 원전 협력도 논의 대상이죠?



[기자]



네, 트럼프 대통령이 원전에 관심이 많은 만큼, 한미 원전 협력이 한미 정상회담에서 주요 의제가 될 거로 보입니다.



이를 위해 어제는 김동철 한전 사장이 미국으로 출국했고, 황주호 한수원 사장은 내일 출국합니다.



한미 정상회담을 위한 경제사절단 15명 명단에 우리 원전 대표 기업인 두산에너빌리티 박지원 회장이 포함돼 있기도 합니다.



이번 한미 정상회담은 최근 타결한 관세 협상을 논의하는 자리도 될 거도 보이는데요.



이 때문에 원전 협력이 관세 협상의 지렛대로 작용할 수 있단 조심스러운 기대도 나오고 있습니다.



영상편집:이재연



