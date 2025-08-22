뉴스 12

사건 현장서 사라진 금목걸이…경찰관 5명 조사

입력 2025.08.22 (12:56) 수정 2025.08.22 (12:58)

변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 금목걸이가 사라져 경찰이 관련자 조사에 나섰습니다.

인천경찰청은 남동경찰서 형사와 과학수사대 직원 등 당시 현장에 있던 경찰관 5명에 대한 입건 전 조사에 착수했다고 오늘 밝혔습니다.

앞서 지난 20일 인천시의 한 빌라에서 50대 남성이 사망했는데 당시 최초로 출동한 형사가 촬영한 사진에는 사망자가 시가 천백만 원 상당의 금목걸이를 착용하고 있었는데, 이후 인천경찰청 과학수사대가 촬영한 사진에서는 목걸이가 없었던 것으로 알려졌습니다.

변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 금목걸이가 사라져 경찰이 관련자 조사에 나섰습니다.

인천경찰청은 남동경찰서 형사와 과학수사대 직원 등 당시 현장에 있던 경찰관 5명에 대한 입건 전 조사에 착수했다고 오늘 밝혔습니다.

앞서 지난 20일 인천시의 한 빌라에서 50대 남성이 사망했는데 당시 최초로 출동한 형사가 촬영한 사진에는 사망자가 시가 천백만 원 상당의 금목걸이를 착용하고 있었는데, 이후 인천경찰청 과학수사대가 촬영한 사진에서는 목걸이가 없었던 것으로 알려졌습니다.
KBS / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

