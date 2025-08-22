사건 현장서 사라진 금목걸이…경찰관 5명 조사

동영상 고정 취소

변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 금목걸이가 사라져 경찰이 관련자 조사에 나섰습니다.



인천경찰청은 남동경찰서 형사와 과학수사대 직원 등 당시 현장에 있던 경찰관 5명에 대한 입건 전 조사에 착수했다고 오늘 밝혔습니다.



앞서 지난 20일 인천시의 한 빌라에서 50대 남성이 사망했는데 당시 최초로 출동한 형사가 촬영한 사진에는 사망자가 시가 천백만 원 상당의 금목걸이를 착용하고 있었는데, 이후 인천경찰청 과학수사대가 촬영한 사진에서는 목걸이가 없었던 것으로 알려졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!