구윤철 “공공기관 경영평가에 안전관리 비중 확대”

정부가 앞으로 공공기관의 경영평가에서 안전관리 비중을 크게 확대하기로 했습니다.



구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘 오전 서울중앙우체국 포스트타워에서 중대재해 발생 위험성이 높은 작업장 등을 보유한 주요 공공기관 40곳의 기관장들과 긴급 간담회를 열어 안전 관리 체계를 점검하고 이같이 밝혔습니다.



구 부총리는 "중대재해가 일어나면 공공기관장 책임을 묻겠다"며, "안전 경영을 공공기관 운영의 기본 원칙으로 법제화하겠다"고 말했습니다.



