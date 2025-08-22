뉴스7(전주)

‘대한민국 피지컬 AI 전북에서 꽃 피운다’ 잠시 뒤 7시 20분 방송

입력 2025.08.22 (19:22) 수정 2025.08.22 (19:23)

전북의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있는 피지컬 AI 산업의 현재와 미래를 진단하는 100인 대토론회가 잠시 뒤 저녁 7시 20분부터 KBS 1TV를 통해 방영됩니다.

현대차와 네이버, SKT, 리벨리온 등 기업 관계자와 전북대, 카이스트, 성균관대 교수 등이 출연해 피지컬 AI 분야 전북의 경쟁력과 정부와 지자체, 산학연 역할에 대해 깊이있는 의견을 나눕니다.

전북의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있는 피지컬 AI 산업의 현재와 미래를 진단하는 100인 대토론회가 잠시 뒤 저녁 7시 20분부터 KBS 1TV를 통해 방영됩니다.

현대차와 네이버, SKT, 리벨리온 등 기업 관계자와 전북대, 카이스트, 성균관대 교수 등이 출연해 피지컬 AI 분야 전북의 경쟁력과 정부와 지자체, 산학연 역할에 대해 깊이있는 의견을 나눕니다.
한주연
한주연 기자

