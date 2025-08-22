‘대한민국 피지컬 AI 전북에서 꽃 피운다’ 잠시 뒤 7시 20분 방송

동영상 고정 취소

전북의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있는 피지컬 AI 산업의 현재와 미래를 진단하는 100인 대토론회가 잠시 뒤 저녁 7시 20분부터 KBS 1TV를 통해 방영됩니다.



현대차와 네이버, SKT, 리벨리온 등 기업 관계자와 전북대, 카이스트, 성균관대 교수 등이 출연해 피지컬 AI 분야 전북의 경쟁력과 정부와 지자체, 산학연 역할에 대해 깊이있는 의견을 나눕니다.



