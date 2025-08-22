‘대한민국 피지컬 AI 전북에서 꽃 피운다’ 잠시 뒤 7시 20분 방송
입력 2025.08.22 (19:22) 수정 2025.08.22 (19:23)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전북의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있는 피지컬 AI 산업의 현재와 미래를 진단하는 100인 대토론회가 잠시 뒤 저녁 7시 20분부터 KBS 1TV를 통해 방영됩니다.
현대차와 네이버, SKT, 리벨리온 등 기업 관계자와 전북대, 카이스트, 성균관대 교수 등이 출연해 피지컬 AI 분야 전북의 경쟁력과 정부와 지자체, 산학연 역할에 대해 깊이있는 의견을 나눕니다.
현대차와 네이버, SKT, 리벨리온 등 기업 관계자와 전북대, 카이스트, 성균관대 교수 등이 출연해 피지컬 AI 분야 전북의 경쟁력과 정부와 지자체, 산학연 역할에 대해 깊이있는 의견을 나눕니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘대한민국 피지컬 AI 전북에서 꽃 피운다’ 잠시 뒤 7시 20분 방송
-
- 입력 2025-08-22 19:22:10
- 수정2025-08-22 19:23:41
전북의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있는 피지컬 AI 산업의 현재와 미래를 진단하는 100인 대토론회가 잠시 뒤 저녁 7시 20분부터 KBS 1TV를 통해 방영됩니다.
현대차와 네이버, SKT, 리벨리온 등 기업 관계자와 전북대, 카이스트, 성균관대 교수 등이 출연해 피지컬 AI 분야 전북의 경쟁력과 정부와 지자체, 산학연 역할에 대해 깊이있는 의견을 나눕니다.
현대차와 네이버, SKT, 리벨리온 등 기업 관계자와 전북대, 카이스트, 성균관대 교수 등이 출연해 피지컬 AI 분야 전북의 경쟁력과 정부와 지자체, 산학연 역할에 대해 깊이있는 의견을 나눕니다.
-
-
한주연 기자 jyhan31@kbs.co.kr한주연 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.