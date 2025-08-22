전공의 모집 마감…전북대병원 충원율 85% 예상

동영상 고정 취소

전북대병원은 오늘(22일)까지 이뤄진 전공의 모집에 모두 133명이 지원했다고 밝혔습니다.



지난 5월에 추가 모집한 전공의까지 포함해 충원율은 85 퍼센트 정도가 될 것으로 예상된다고 설명했습니다.



역시 오늘까지 모두 160명을 모집한 원광대병원은 지원율이 60 퍼센트대라고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!