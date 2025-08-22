김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출

동영상 고정 취소

[앵커]



국민의힘 새 지도부를 선출하는 전당대회가 오늘 열렸습니다.



청주 오스코 전당대회 현장에 가있는 취재기자 연결합니다.



이유민 기자, 당대표 선거 결과, 어떻게 됐습니까?



[리포트]



네, 국민의힘 당 대표 선거에는 김문수, 안철수, 장동혁, 조경태 네 후보가 경쟁했는데요.



투표 결과 어느 후보자도 과반 득표를 얻지 못했습니다.



이에 따라, 상위 득표자 2명을 대상으로 한 결선 투표가 치러지게 됐는데요.



국민의힘은 김문수, 장동혁 후보가 결선에 진출했다고 밝혔습니다.



본 경선 결과가 결선 투표에 영향을 미치지 않도록 득표율은 공개하지 않았습니다.



탄핵 반대파로 분류되는 두 후보는 소감 발표를 통해 단합과 강도 높은 대여 투쟁을 거듭 강조했습니다.



김문수 후보는 단결해서 이재명 독재 정권을 끝장내자고 했고, 장동혁 후보도 분열 없는 국민의힘으로 새로운 투쟁을 하겠다고 했습니다.



8명의 후보가 경쟁한 최고위원 선거에서는, 신동욱, 김민수, 양향자, 김재원 후보가 당선됐습니다.



또, 청년 최고위원에는 우재준 후보가 선출됐습니다.



탄핵 반대파와 찬성파가 각각 세 명과 두 명입니다.



한편, 결선에 오른 김문수 후보와 장동혁 후보는 내일 곧바로 TV토론회에서 맞대결을 펼칩니다.



이후 24일부터 이틀간 당원 투표와 국민 여론조사를 거쳐 26일 당 대표가 최종 확정됩니다.



최고위원 임기도 당대표 선출과 함께 시작됩니다.



지금까지 청주 오스코 국민의힘 전당대회 현장에서 KBS 뉴스 이유민입니다.



