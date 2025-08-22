뉴스 7

오피스텔 여성 살인범 도주 하루 만에 체포…보복 범죄 무게

입력 2025.08.22 (19:26) 수정 2025.08.22 (20:04)

[앵커]

어제 경기 용인의 한 오피스텔에서 여성을 살해하고 달아난 남성이 도주 하루 만에 붙잡혔습니다.

피해 여성이 이전에 다른 범죄로 남성을 신고한 이력이 있어, 이에 앙심을 품은 보복 범죄였을 가능성에 무게가 실리고 있습니다.

황다예 기자가 보도합니다.

[리포트]

어제 새벽, 경기 용인시의 한 오피스텔 지하 주차장에서 30대 중국 국적 여성이 숨진 채 발견됐습니다.

[오피스텔 관계자/음성변조 : "주민이 신고해서 경찰에서 출동해서, 아침에 CCTV 다 확인하고. 추적 중인 것 같은데…"]

CCTV 확인 결과, 30대 남성 A 씨가 피해 여성을 찾아와 흉기를 휘두른 것으로 드러났습니다.

A 씨는 범행 직후 미리 대여한 렌터카를 타고 도주했는데, 범행 장소로부터 70km 떨어진 강원도 홍천으로 이동해 한 학교 앞에 차를 버리고 잠적했습니다.

하지만 경찰은 CCTV 등으로 동선을 파악하고 수색견을 동원해 추적한 끝에 인근 야산에 숨어 있던 A 씨를 찾아냈습니다.

도주 하루 만이었습니다.

A 씨는 조사 과정에서 "내가 살해한 것이 맞다"며 범행을 시인한 것으로 전해졌습니다.

A 씨와 피해 여성은 알고 지내던 사이로 파악됐습니다.

지난 5월 피해 여성은 A 씨에게 범죄 피해를 당했다며 경찰에 신고했고, A 씨 역시 지난 6월 여성을 처벌해달라고 신고했던 것으로 확인됐습니다.

때문에 경찰 신고에 앙심을 품은 A 씨가 보복 범죄를 저질렀을 가능성에 무게가 실리고 있습니다.

경찰은 A 씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청할 예정입니다.

KBS 뉴스 황다예입니다.

촬영기자:박세준/영상편집:최정연/그래픽:유건수

