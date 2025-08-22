경북도, 소나무재선충 공동 방제 시스템 강화
입력 2025.08.22 (19:42) 수정 2025.08.22 (19:57)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상북도가 소나무재선충병 방제 지역협의회를 열고 공동 방제 시스템 구축을 강화하기로 했습니다.
협의회에는 도내 시군과 산림조합 등이 참석했습니다.
협의회에는 도내 시군과 산림조합 등이 참석했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경북도, 소나무재선충 공동 방제 시스템 강화
-
- 입력 2025-08-22 19:42:43
- 수정2025-08-22 19:57:36
경상북도가 소나무재선충병 방제 지역협의회를 열고 공동 방제 시스템 구축을 강화하기로 했습니다.
협의회에는 도내 시군과 산림조합 등이 참석했습니다.
협의회에는 도내 시군과 산림조합 등이 참석했습니다.
-
-
김도훈 기자 kinchy@kbs.co.kr김도훈 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.