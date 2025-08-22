경북도, 소나무재선충 공동 방제 시스템 강화

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

경상북도가 소나무재선충병 방제 지역협의회를 열고 공동 방제 시스템 구축을 강화하기로 했습니다.



협의회에는 도내 시군과 산림조합 등이 참석했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!