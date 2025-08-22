울산 ‘남산 타워·케이블카’ 재추진…“사업 제안”
입력 2025.08.22 (19:45) 수정 2025.08.22 (19:54)
투자심리 위축 등으로 지연됐던 울산 남산 전망 타워와 태화강 케이블카 건립이 민자 사업으로 추진될 가능성이 제기되고 있습니다.
투자심리 위축 등으로 지연됐던 울산 남산 전망 타워와 태화강 케이블카 건립이 민자 사업으로 추진될 가능성이 제기되고 있습니다.
