울산 학교에 전기요금 14억 원 긴급 지원
입력 2025.08.22 (19:44) 수정 2025.08.22 (19:49)
울산교육청은 폭염에 냉방기 가동 증가에 따른 전기요금 부담을 줄이고, 차질 없는 교육 활동을 위해 일선 학교에 전기요금을 긴급 지원합니다.
지원 대상은 울산 전역의 단설 유치원, 초중고, 특수 학교 등 258개교이며, 지원 규모는 14억 원가량입니다.
학교별로는 올해 전기요금 추정액의 5~10% 범위에서 차등 지원하며, 학교당 최대 1,500만 원까지 받을 수 있습니다.
울산 학교에 전기요금 14억 원 긴급 지원
- 입력 2025-08-22 19:44:43
- 수정2025-08-22 19:49:43
박영하 기자 ha93@kbs.co.kr
