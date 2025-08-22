‘춘천 하수처리시설’ 이전 착공…2029년 완공 목표
입력 2025.08.22 (19:47) 수정 2025.08.22 (19:49)
춘천시가 오늘(22일) 칠전동에서 '춘천 공공하수처리시설 이전과 현대화 민간투자 사업' 착공식을 열었습니다.
이 사업은 춘천 근화동의 노후 하수처리시설을 칠전동 일대로 옮기는 사업입니다.
사업 기간은 2029년까지고, 사업비는 3,628억 원입니다.
이 사업이 끝나면, 춘천의 하수처리 용량은 하루 15만 톤에서 15만 7,000톤으로 늡니다.
송승룡 기자 oberona@kbs.co.kr송승룡 기자의 기사 모음
