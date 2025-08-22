횡성, 강림 수래너미길 농어촌도로 준공
입력 2025.08.22 (19:48)
횡성군이 강림면 치악산 수래너미길 도로를 개설했습니다.
이 도로는 옛 가천초등학교와 치악산 둘레3길 사이 4㎞를 잇는 2차선 도로입니다.
사업비는 100억 원이 들었습니다.
횡성군은 도로 개설로 주민 80여 가구의 통행이 편리해지고, 긴급차량 진입에도 도움이 될 걸로 보고 있습니다.
하초희 기자
