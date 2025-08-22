뉴스 7

우체국, 25일부터 ‘미국행 소포’ 접수 중단

입력 2025.08.22 (19:50) 수정 2025.08.22 (19:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

꽉 막힌 도로 “양수가 터졌어요”…순찰차 도움에 무사 출산

꽉 막힌 도로 “양수가 터졌어요”…순찰차 도움에 무사 출산
“엔비디아, 삼성에 중국 판매용 H20 생산 중단 통보”

“엔비디아, 삼성에 중국 판매용 H20 생산 중단 통보”

다음
오는 25일부터 우체국을 통해 미국으로 보내는 국제우편 접수가 단계적으로 중단됩니다.

우정사업본부는 25일부터 미국행 항공 소포를, 26일부터는 국제 특급 우편 서비스 가운데 모든 물품 등에 대한 우체국 창구 접수를 중지한다고 밝혔습니다.

본부는 미국의 새 관세정책에 시스템을 준비할 시간이 부족했다며, 다만, 수취인이 관세를 내는 민간 특송사 운영 상품은 미국행 국제우편 발송이 가능하다고 전했습니다.

또 관세가 붙지 않는 서류도 기존처럼 우체국 접수가 가능합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 우체국, 25일부터 ‘미국행 소포’ 접수 중단
    • 입력 2025-08-22 19:50:31
    • 수정2025-08-22 19:56:13
    뉴스 7
오는 25일부터 우체국을 통해 미국으로 보내는 국제우편 접수가 단계적으로 중단됩니다.

우정사업본부는 25일부터 미국행 항공 소포를, 26일부터는 국제 특급 우편 서비스 가운데 모든 물품 등에 대한 우체국 창구 접수를 중지한다고 밝혔습니다.

본부는 미국의 새 관세정책에 시스템을 준비할 시간이 부족했다며, 다만, 수취인이 관세를 내는 민간 특송사 운영 상품은 미국행 국제우편 발송이 가능하다고 전했습니다.

또 관세가 붙지 않는 서류도 기존처럼 우체국 접수가 가능합니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 <br>방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침
김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출
이 대통령, 내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견

이 대통령, 내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
시신 목에서 사라진 금목걸이…출동 경찰관 5명 조사

시신 목에서 사라진 금목걸이…출동 경찰관 5명 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.