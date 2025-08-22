“엔비디아, 삼성에 중국 판매용 H20 생산 중단 통보”
입력 2025.08.22 (19:52) 수정 2025.08.22 (19:55)
엔비디아가 중국 시장용 저사양 인공지능 칩 'H20'의 부품 생산을 일시 중단한 것으로 알려졌습니다.
현지 시각 21일 블룸버그통신은 엔비디아가 삼성전자 등 H20 부품 공급업체에 이같이 통보했다고 보도했습니다.
보도는 최근 중국 당국이 보안 위험을 이유로 자국 기업들에게 H20 칩 사용을 제한하라는 내용의 지침을 내렸는데 엔비디아가 이에 따라 부품 생산 중단을 결정했다고 전했습니다.
