통영, 이웃 전동 휠체어 방화 혐의 50대 체포
입력 2025.08.22 (19:50) 수정 2025.08.22 (19:54)
통영경찰서는 방화 등 혐의로 50대 여성 A씨를 긴급체포했습니다.
A씨는 어제(21일) 오전 통영시 광도면 한 아파트 2층 복도에 세워져 있던 이웃 주민의 전동휠체어에 불을 지른 혐의를 받고 있으며, 이 불로 주민 1명이 연기를 마셔 병원 치료를 받고 있습니다.
