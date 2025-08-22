뉴스 7

[퇴근길 날씨] 내일 ‘처서’에도 무더위…대부분 폭염경보

입력 2025.08.22 (19:55) 수정 2025.08.22 (19:58)

폭염의 기세가 쉽사리 꺾이지 않고 있습니다.

오늘 한낮에 강원도 강릉은 38도까지 오르기도 했습니다.

폭염 경보 지역도 더 늘어나 수도권과 충청, 남부 대부분 지역으로 확대됐습니다.

내일은 가을에 든다는 절기 '처서'지만, 무더위는 계속됩니다.

내일 하늘에는 구름이 조금 끼겠고 수도권과 강원, 제주도는 한때 소나기가 내릴 수 있습니다.

내일 아침 기온 서울 27도, 전주 25도로 오늘 밤에도 열대야가 예상됩니다.

한낮에 서울 34도, 대구 36도로 오늘만큼 덥겠습니다.

바다의 물결은 비교적 잔잔하게 일겠습니다.

다음 주 월요일에 중부지방부터 비가 내리겠고 화요일에는 전국적으로 비가 내리겠습니다.

다음 주에는 이번 주보다는 더위가 덜하겠지만 여전히 30도를 웃돌겠습니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터/그래픽:남현서

