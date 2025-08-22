경남 반려동물 영업장 천 3백여 곳…“불법 단속”
입력 2025.08.22 (19:59) 수정 2025.08.22 (20:05)
경상남도가 다음 달까지 반려동물 관련 영업장을 대상으로 무허가와 편법 영업, 시설과 인력의 적법성 등을 집중 단속합니다.
