합천군, ‘추계 한국여자축구연맹전’ 11월 개최 협약
입력 2025.08.22 (19:57) 수정 2025.08.22 (20:02)
합천군과 한국여자축구연맹이 앞으로 4년 동안 추계 한국여자축구연맹전을 합천에서 열기로 협약을 맺었습니다.
첫 대회는 오는 11월, 합천 군민체육공원에서 11일 동안 열립니다.
합천군은 올해 춘계 전국고등축구대회와 대학축구연맹전 등 전국 대회 6건을 유치했습니다.
