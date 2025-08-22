합천군, ‘추계 한국여자축구연맹전’ 11월 개최 협약

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

합천군과 한국여자축구연맹이 앞으로 4년 동안 추계 한국여자축구연맹전을 합천에서 열기로 협약을 맺었습니다.



첫 대회는 오는 11월, 합천 군민체육공원에서 11일 동안 열립니다.



합천군은 올해 춘계 전국고등축구대회와 대학축구연맹전 등 전국 대회 6건을 유치했습니다.



