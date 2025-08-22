뉴스7(부산)

부산 앞바다서 상어 사체 발견…지자체에 인계

입력 2025.08.22 (20:02) 수정 2025.08.22 (20:05)

오늘 새벽 6시 30분쯤 부산 영도구 봉래동 물양장 앞에서 상어 사체가 발견됐습니다.

발견된 상어는 길이 3m, 무게 100kg 크기로 비교적 공격성이 약한 흰배환도상어인 것으로 확인됐습니다.

해경은 "순찰 중 바다에 떠 있는 사체를 발견했다"며 포획 흔적은 없는 것으로 보고 사체를 지자체에 인계해 처리할 예정입니다.

김아르내
김아르내 기자

