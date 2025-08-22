부산 앞바다서 상어 사체 발견…지자체에 인계

동영상 고정 취소

오늘 새벽 6시 30분쯤 부산 영도구 봉래동 물양장 앞에서 상어 사체가 발견됐습니다.



발견된 상어는 길이 3m, 무게 100kg 크기로 비교적 공격성이 약한 흰배환도상어인 것으로 확인됐습니다.



해경은 "순찰 중 바다에 떠 있는 사체를 발견했다"며 포획 흔적은 없는 것으로 보고 사체를 지자체에 인계해 처리할 예정입니다.



