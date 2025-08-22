사상구 고시텔 3층에서 불…30대 중상
입력 2025.08.22 (20:01) 수정 2025.08.22 (20:05)
오늘 낮 12시 40분쯤 부산 사상구의 한 고시텔 3층에서 불이 나 35분여 만에 꺼졌습니다.
이 불로 30대 남성이 전신에 2도 화상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.
또, 가재도구 등이 불에 타 소방서 추산 천 7백만 원의 재산피해가 났습니다.
경찰과 소방당국은 합동 감식을 벌여 정확한 화재 원인을 조사할 계획입니다.
최위지 기자 allways@kbs.co.kr
