“피지컬 AI 1등 국가로”…전북 미래 산업 ‘탄력’

입력 2025.08.22 (21:37) 수정 2025.08.22 (21:41)

[앵커]

전북의 미래 산업으로 주목받는 피지컬 AI 분야에 정부가 전폭적인 지원을 약속했습니다.

국가 전략 산업으로 키우기 위해 7대 선도 사업에 집중 투자하겠다고 밝혔습니다.

박웅 기자가 보도합니다.

[리포트]

인공지능 소프트웨어와 로봇 기계를 결합한 피지컬 AI.

자율주행차, 자율주행 선박, 스마트 제조설비 등에 폭넓게 쓰일 것으로 기대받는 신산업 분야입니다.

이재명 정부가 오늘 새 정부 경제성장전략을 내놓고, 피지컬 AI 1등 국가를 목표로 삼겠다고 밝혔습니다.

로봇, 자동차, 드론, 반도체 등 7대 선도 프로젝트를 실행하고 또 인공지능 분야에 2조 원 넘는 연구개발 예산을 들여 피지컬 AI 분야의 세계 주도권 확보를 위한 원천기술과 기초 모형 확보에 주력합니다.

[구윤철/경제부총리 : "AI 대전환은 인구 충격에 따른 성장 하락을 반전시킬 유일한 돌파구입니다."]

피지컬 AI 선도 지역으로 자리매김하려는 전북에 좋은 기회가 될 전망입니다.

전북대 완주캠퍼스 터에 핵심 기술을 국내에서 처음으로 실증할 산학연 연구센터가 설립되는 등 앞으로 5년 동안 1조 원 규모의 예산이 투입될 계획입니다.

국내 반도체 설계 기업 리벨리온과 네이버, 카이스트, 전북대 등 민간과 대학이 함께 연구하고, 산업 현장 실제 적용은 현대차 전주공장이 맡습니다.

[장영재/카이스트 산업및시스템공학과 교수 : "전국에 있는 피지컬 AI 관련 로봇, 자동화기기, 소프트웨어, 센서. 각각의 부품 공급업체들이 여기에서 실제로 실증을 하고 그 거점을 마련하고 스타트업이 생기고…."]

기재부와 과기부는 국무회의에서 의결한 전북 피지컬 AI 연구개발 생태계 조성 사업에 대한 예비타당성조사 면제도 확정했습니다.

KBS 뉴스 박웅입니다.

촬영기자:이주노

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


[앵커]

전북의 미래 산업으로 주목받는 피지컬 AI 분야에 정부가 전폭적인 지원을 약속했습니다.

국가 전략 산업으로 키우기 위해 7대 선도 사업에 집중 투자하겠다고 밝혔습니다.

박웅 기자가 보도합니다.

[리포트]

인공지능 소프트웨어와 로봇 기계를 결합한 피지컬 AI.

자율주행차, 자율주행 선박, 스마트 제조설비 등에 폭넓게 쓰일 것으로 기대받는 신산업 분야입니다.

이재명 정부가 오늘 새 정부 경제성장전략을 내놓고, 피지컬 AI 1등 국가를 목표로 삼겠다고 밝혔습니다.

로봇, 자동차, 드론, 반도체 등 7대 선도 프로젝트를 실행하고 또 인공지능 분야에 2조 원 넘는 연구개발 예산을 들여 피지컬 AI 분야의 세계 주도권 확보를 위한 원천기술과 기초 모형 확보에 주력합니다.

[구윤철/경제부총리 : "AI 대전환은 인구 충격에 따른 성장 하락을 반전시킬 유일한 돌파구입니다."]

피지컬 AI 선도 지역으로 자리매김하려는 전북에 좋은 기회가 될 전망입니다.

전북대 완주캠퍼스 터에 핵심 기술을 국내에서 처음으로 실증할 산학연 연구센터가 설립되는 등 앞으로 5년 동안 1조 원 규모의 예산이 투입될 계획입니다.

국내 반도체 설계 기업 리벨리온과 네이버, 카이스트, 전북대 등 민간과 대학이 함께 연구하고, 산업 현장 실제 적용은 현대차 전주공장이 맡습니다.

[장영재/카이스트 산업및시스템공학과 교수 : "전국에 있는 피지컬 AI 관련 로봇, 자동화기기, 소프트웨어, 센서. 각각의 부품 공급업체들이 여기에서 실제로 실증을 하고 그 거점을 마련하고 스타트업이 생기고…."]

기재부와 과기부는 국무회의에서 의결한 전북 피지컬 AI 연구개발 생태계 조성 사업에 대한 예비타당성조사 면제도 확정했습니다.

KBS 뉴스 박웅입니다.

촬영기자:이주노
KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

