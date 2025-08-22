“피지컬 AI 1등 국가로”…전북 미래 산업 ‘탄력’

동영상 고정 취소

전북의 미래 산업으로 주목받는 피지컬 AI 분야에 정부가 전폭적인 지원을 약속했습니다.



국가 전략 산업으로 키우기 위해 7대 선도 사업에 집중 투자하겠다고 밝혔습니다.



박웅 기자가 보도합니다.



인공지능 소프트웨어와 로봇 기계를 결합한 피지컬 AI.



자율주행차, 자율주행 선박, 스마트 제조설비 등에 폭넓게 쓰일 것으로 기대받는 신산업 분야입니다.



이재명 정부가 오늘 새 정부 경제성장전략을 내놓고, 피지컬 AI 1등 국가를 목표로 삼겠다고 밝혔습니다.



로봇, 자동차, 드론, 반도체 등 7대 선도 프로젝트를 실행하고 또 인공지능 분야에 2조 원 넘는 연구개발 예산을 들여 피지컬 AI 분야의 세계 주도권 확보를 위한 원천기술과 기초 모형 확보에 주력합니다.



[구윤철/경제부총리 : "AI 대전환은 인구 충격에 따른 성장 하락을 반전시킬 유일한 돌파구입니다."]



피지컬 AI 선도 지역으로 자리매김하려는 전북에 좋은 기회가 될 전망입니다.



전북대 완주캠퍼스 터에 핵심 기술을 국내에서 처음으로 실증할 산학연 연구센터가 설립되는 등 앞으로 5년 동안 1조 원 규모의 예산이 투입될 계획입니다.



국내 반도체 설계 기업 리벨리온과 네이버, 카이스트, 전북대 등 민간과 대학이 함께 연구하고, 산업 현장 실제 적용은 현대차 전주공장이 맡습니다.



[장영재/카이스트 산업및시스템공학과 교수 : "전국에 있는 피지컬 AI 관련 로봇, 자동화기기, 소프트웨어, 센서. 각각의 부품 공급업체들이 여기에서 실제로 실증을 하고 그 거점을 마련하고 스타트업이 생기고…."]



기재부와 과기부는 국무회의에서 의결한 전북 피지컬 AI 연구개발 생태계 조성 사업에 대한 예비타당성조사 면제도 확정했습니다.



KBS 뉴스 박웅입니다.



촬영기자:이주노



