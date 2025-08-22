“대한민국 피지컬 AI는 전북에서”…100인 원탁회의

동영상 고정 취소

'대한민국 피지컬 AI, 전북에서 꽃 피운다'를 주제로 전문가 등이 참석한 100인 대토론회가 조금 전, KBS 1TV를 통해 방영됐습니다.



피지컬 AI가 전북에 뿌리내리려면 어떤 노력이 필요한지, 다양한 의견이 오갔는데요.



한주연 기자가 정리했습니다.



차세대 인공지능 '피지컬 AI', 정부가 사업 추진을 공식화한 가운데 지난달 추경에서 관련 예산을 확보한 전북이, 주목받고 있습니다.



[정동영/통일부 장관 : "전북에서 성공해야만, 이 선도사업이 성공해야만 피지컬 AI에서 경쟁력을 갖고 이것이 다시 대한민국 제조업의 경쟁력을 되살리는, 제조 강국 코리아를 다시 만들 수 있다…."]



[양오봉/전북대 총장 : "이 (사업의) 가치를 알아보고 결단을 내리고 실행하는 것, 이게 가장 중요한 건데 전북만한 지자체는 없다고 저는 확신합니다."]



사업에 참여하는 기업들은 인공지능 산업 진입 단계에선 미국이나 중국에 뒤졌지만, 피지컬 AI는 전혀 다른 영역이라며 정부의 적극적인 지원을 요청했습니다.



[이영탁/SKT 부사장 : "가칭 '피지컬 AI 데이터 스페이스'를 구축해서 정부가 주도적으로, 체계적으로 데이터를 구축하고 표준화하는 작업이 필요할 거 같고요."]



[신성규/리벨리온 최고재무책임자/CFO : "규모 있는 지원이 빠르게 이뤄져야 할 것이고 역량 있는 인재들이 이곳에서 함께 일하기 위한 인센티브(혜택) 설계나 이런 부분들, 매우 중요하다고 생각합니다."]



이공계 기피를 넘어 인재 해외 유출이 심각한 만큼 지속 가능한 인력 육성도 필요합니다.



[장영재/카이스트 산업및시스템공학과 교수 : "현장 중심의 교육으로 저희가 모든 과정을 설계하고 대한민국에 이런 교육을 선도하는 것을 저희가 목표로 준비하고 있습니다."]



토론회에 참석한 전문가들은, 피지컬 AI가 아직 초입 단계인 만큼 정부와 지자체, 산학연이 협력한다면 우리 주도의 '새판짜기'가 가능하다고 입을 모았습니다.



KBS 뉴스 한주연입니다.



촬영기자:안광석



