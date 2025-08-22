뉴스9(춘천)

강릉 가뭄 심화…주말 관광객 발길도 걱정

입력 2025.08.22 (21:39) 수정 2025.08.22 (21:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스9 강원 오프닝]

[뉴스9 강원 오프닝]
원주, 강릉에 생수 12만 병 지원

원주, 강릉에 생수 12만 병 지원

다음
[앵커]

강릉시 가뭄이 심각합니다.

주 상수원인 오봉저수지 저수율은 18%대로 떨어졌는데요,

주말을 앞두고 관광객 발길이 이어지고 있어 걱정이 더욱 큽니다.

김보람 기자가 보도합니다.

[리포트]

["절수 실천에 함께하여 주시기 바랍니다."]

강릉 연곡해변캠핑장에 연신 안내 방송이 흘러나옵니다.

제한 급수 지역은 아니지만, 선제적인 절수 조치로 캠핑장 내 급수 계량기를 절반 정도 잠갔습니다.

사상 유례없는 가뭄에 이곳 캠핑장을 비롯해 강릉 지역 공공 관광시설들이 제한 급수에 들어갔습니다.

물 사용에 불편함이 알려졌지만, 강릉을 찾는 관광객은 여전합니다.

사전에 예약을 마친 피서 일정을 취소하기가 어렵기 때문입니다.

[허정수/경기도 용인시 : "물 사용량을 50% 줄인다고 해서 제가 집에서 좀 그런 거 염려를 해서 생수도 챙겨오고 샤워할 수 있게 물도 말 통에 따로 별도로 담아왔습니다."]

강릉시 주 상수원인 오봉저수지 저수율은 19% 선 마저 무너졌습니다.

어제(21일)까지 전체 대상 가운데 절반 정도가 계량기 50% 잠금 제한 급수에 참여했지만, 생활용수 사용량 감소는 기대에 미치지 못했습니다.

사흘간 이어진 농업용수 급수가 오늘(22일) 끝나지만, 주말 관광객 증가는 부담입니다.

[강릉시민 : "시민들이 우선이 아니겠어요? 강릉 시민으로서 생활에 불편이 가면 안 되니까…."]

강릉시는 자율적인 참여를 독려해 온 숙박업소와 음식점 등 영업점에 대해서도 적극적인 제한 급수를 도입했습니다.

하지만 무더위 속 비 소식은 따로 없어, 계량기 75% 잠금으로 제한 급수를 강화하는 저수율 15%가 생각보다 빨라질 수 있다는 우려가 나옵니다.

KBS 뉴스 김보람입니다.

촬영기자:박영웅

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 강릉 가뭄 심화…주말 관광객 발길도 걱정
    • 입력 2025-08-22 21:39:44
    • 수정2025-08-22 21:43:33
    뉴스9(춘천)
[앵커]

강릉시 가뭄이 심각합니다.

주 상수원인 오봉저수지 저수율은 18%대로 떨어졌는데요,

주말을 앞두고 관광객 발길이 이어지고 있어 걱정이 더욱 큽니다.

김보람 기자가 보도합니다.

[리포트]

["절수 실천에 함께하여 주시기 바랍니다."]

강릉 연곡해변캠핑장에 연신 안내 방송이 흘러나옵니다.

제한 급수 지역은 아니지만, 선제적인 절수 조치로 캠핑장 내 급수 계량기를 절반 정도 잠갔습니다.

사상 유례없는 가뭄에 이곳 캠핑장을 비롯해 강릉 지역 공공 관광시설들이 제한 급수에 들어갔습니다.

물 사용에 불편함이 알려졌지만, 강릉을 찾는 관광객은 여전합니다.

사전에 예약을 마친 피서 일정을 취소하기가 어렵기 때문입니다.

[허정수/경기도 용인시 : "물 사용량을 50% 줄인다고 해서 제가 집에서 좀 그런 거 염려를 해서 생수도 챙겨오고 샤워할 수 있게 물도 말 통에 따로 별도로 담아왔습니다."]

강릉시 주 상수원인 오봉저수지 저수율은 19% 선 마저 무너졌습니다.

어제(21일)까지 전체 대상 가운데 절반 정도가 계량기 50% 잠금 제한 급수에 참여했지만, 생활용수 사용량 감소는 기대에 미치지 못했습니다.

사흘간 이어진 농업용수 급수가 오늘(22일) 끝나지만, 주말 관광객 증가는 부담입니다.

[강릉시민 : "시민들이 우선이 아니겠어요? 강릉 시민으로서 생활에 불편이 가면 안 되니까…."]

강릉시는 자율적인 참여를 독려해 온 숙박업소와 음식점 등 영업점에 대해서도 적극적인 제한 급수를 도입했습니다.

하지만 무더위 속 비 소식은 따로 없어, 계량기 75% 잠금으로 제한 급수를 강화하는 저수율 15%가 생각보다 빨라질 수 있다는 우려가 나옵니다.

KBS 뉴스 김보람입니다.

촬영기자:박영웅
김보람
김보람 기자

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
내일부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.