원주, 강릉에 생수 12만 병 지원

원주시가 제한 급수의 어려움을 겪고 있는 강릉시에 오늘(22일) 500밀리리터(ml) 크기의 생수 12만 병을 지원했습니다.



금액으로는 8,000여만 원어칩니다.



이 생수는 제한 급수 피해가 큰 강릉 주민들에게 우선 배부됩니다.



원주시는 강릉시와 협의해 생수 등 추가 지원 여부를 검토하고 있습니다.



